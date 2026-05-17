Fare la pace. Sembra facile ma non lo è

Leggendo la lettera del signor Agazzi, pubblicata sul giornale, mi sono immedesimata nella situazione familiare da lui condivisa e ho pensato che quando si dice: «Fare la pace» sembra una cosa facile, ma non è così. A volte, è bastata una parola fuori posto o una dimenticanza per creare delle fratture che si trascinano per anni e sembrano insanabili e intanto passa il tempo e gli interessati non trovano il coraggio di fare il primo passo. La pace familiare, secondo me, ci rende più sereni e disponibili, perciò Buona pace a tutti.

Severina Cappelletti

Brescia