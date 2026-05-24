Essere super parte e stop propaganda. Così si è credibili

L’abilità e l’utilità di un cittadino che sceglie l’attività politica come sua professione, permanente o temporanea che sia e ottiene i voti dagli elettori per farlo, non sta nel lisciare tutti i giorni il pelo a coloro che ritiene siano o possano diventare i suoi elettori. Men che meno strumentalizzare ogni giorno i fatti di cronaca per rivolgersi alla «pancia» degli elettori. A senatori, deputati e consiglieri regionali non è richiesto di commentare ogni giorno i fatti di cronaca, ma bensì è richiesto di fare buone leggi mentre ai ministri, ai sottosegretari e agli assessori di applicarle. Ormai, purtroppo, molti deputati e senatori passano la maggior parte del loro tempo frequentando talk show, cercando di evidenziare, a parole, quanto sono bravi e capaci sommergendo sotto fiumi di chiacchiere quotidiane i cittadini. Sistema questo che, apparentemente, potrebbe sembrare un modo trasparente di comunicare, ma in realtà produce un vortice mediatico che ha trasformato la percezioni del rapporto cittadino/politica in una permanente campagna elettorale e di fatto contribuisce ad allontanare dal «popolo», ulteriormente, la politica e le sue istituzioni. Quando si diventa deputato, senatore, ministro, sindaco, presidente di regione lo si diventa per tutti, sia per coloro per i quali si è preso il voto, sia per coloro che il voto lo hanno dato ad altri sia per tutti coloro che a votare non ci sono andati. Essere un buon politico significa, una volta eletti, svestirsi dei panni del proprio partito e mantenere il più possibile un aplomb che contribuisca a mantenere l’integrità e l’autorevolezza delle istituzioni e sforzarsi di essere un punto di riferimento per tutti. Essere in campagna elettorale permanente non fa che allontanare sempre di più la gente dalla politica e questo vale per tutti, maggioranza e opposizione, i dati sulle intenzioni di voto sono chiari, coloro che dichiarano di astenersi rappresentano ancora il «primo partito» italiano.

Ludovico Guarneri

Ghedi