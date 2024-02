Dei tricicli speciali per facilitare le visite nei grandi cimiteri

Per tramite del giornale mi permetto di avanzare all’Amministrazione comunale un suggerimento o, meglio, la richiesta di un servizio che potrebbe essere prezioso per le persone anziane o comunque in difficoltà a muoversi per lunghi tratti. L’invito è a dotare i cimiteri cittadini (o almeno quello Vantiniano, di particolare vastità) di biciclette a tre ruote, tricicli attrezzati con ampio cestino portaoggetti, che consentano ai più anziani e ai meno agili di percorrere in sicurezza i lunghi viali in occasione delle visite ai propri defunti. Per chi raggiunge il cimitero con mezzo pubblico o parcheggiando all’esterno rimane poi ancora un notevole tratto da percorrere, talvolta carichi di piante, fiori o altro. Perché non facilitare la mobilità e l’autonomia mettendo a disposizione stabili tricicli per disabili e anziani non più in grado di saltar su una bici o di affrontare lunghi percorsi a piedi? Una «Bicimia» un po’ speciale, che si aggiungerebbe al bel servizio di utilizzo gratuito delle biciclette, capace di favorire gli spostamenti all’interno di aree comunque in qualche modo già protette e presidiate. Se fosse accolta l’iniziativa, sarei contenta di regalare uno di tali «tricicli» quale primo di un’auspicabile piccola flotta.

Rachele Andreis

Brescia



Gentile lettrice, rilanciamo la suggestiva idea del possibile triciclo cimiteriale un po’ perché sostenitori in generale della «mobilità dolce» della bici, ma soprattutto perché potrebbe effettivamente facilitare le visite di alcune categorie di persone nei cimiteri urbani che hanno notevoli estensioni. Del resto, l’uso di bici per spostarsi nei cimiteri è già una consuetudine per molti custodi. Se poi la lettrice è pronta a lanciare in prima persona un segnale «in solido» in questa direzione, c’è un ulteriore incentivo morale per avviare la sperimentazione proposta. Anche se, certo, non potrà mai essere messa in campo una flotta di tricicli... proprio per evitare di veder conteso lo spazio in viali e vialetti tra pedoni e ciclisti (per quanto «sui generis), come avviene su qualche «ciclabile». Al di là di tutto, che la proposta vada o meno in porto, colpisce il fatto di quanto sia ancora viva e diffusa nel nostro territorio la tradizione di rendere omaggio con assiduità ai nostri cari che, come dicono gli alpini, sono andati avanti. E oggi che siamo diventati una società di senior, facilitarne la pratica con i mezzi a disposizione (bici, pulmini interni, ingressi in auto per disabili...) è un buon modo perché non vada perduta questa espressione genuina della nostra pietas, dalla valenza spirituale ma anche di civiltà. (g.c.)