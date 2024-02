Cuoco e ingredienti del luogo per dar corpo alla tradizione

Ecco alcune mie considerazioni sull’incontro del 20 febbraio presso accademia Symposium di Rodengo Saiano sul tema «futuro della cucina di territorio in Italia». La domanda è: cos’è la tradizione? Cercherò di rispondere brevemente. La tradizione è, a mio avviso, rinvenibile in alcuni piatti. Se immagino il mio territorio, la Franciacorta, penso al manzo all’olio, piatto opulento che nasce nel mercato boario di Rovato. Lunga cottura, cappello del prete o guanciale, l’olio extra vergine e poi nella salsa l’acciuga, contaminazione di commerci. La tinca al forno, pesce di fondo con ripieno povero, pan grattato e un po’ di formaggio stagionato presente in dispensa. La polenta è d’uopo. La collina morenica dove si salda con le Prealpi a est e la tradizione venatoria che ha generato il re dei piatti del territorio bresciano, lo spiedo: uccelli di passo (purtroppo è intervenuta una legislazione a vietarli), maiale e magari qualche presa di pollo o coniglio. Sconfinando in valle Camonica mi viene in mente il cuz, lunga cottura di carni di pecora con il suo grasso. Il casoncello, la minestra sporca e la pasta e lègor tra i primi. Ovvio che la tradizione non è codificata però qualcosa c’è. La definirei un’idea, un perimetro entro cui muoversi. Ritengo che la tradizione sia rinvenibile, ora, in presenza di due fattori. Il primo fondamentale è in chi cucina, cioè elabora materie prime (e non sono tanti). Il secondo è che i prodotti elaborati siano del territorio. Insomma una cucina artigianale che attinge dal territorio. Credo siano i due elementi fondamentali, poi libera interpretazione. Un altro punto che voglio definire è relativo al gusto. Parto da una definizione di Vittorio Fusari secondo cui un piatto deve avere tre requisiti. Deve essere sano, i prodotti usati devono assolutamente avere questa caratteristica, quindi grande attenzione alla filiera produttiva. Deve essere buono, e qui introduco un termine a mio avviso dirimente, deve essere equilibrato. Le amarezze, le acidità devono essere bilanciate. L’eccesso di queste «durezze» per usare un termine enologico, porta a piatti squilibrati, non buoni. Il terzo requisito, eventuale e auspicabile è l’emozione. Ma quest’aspetto è molto soggettivo. La cucina talvolta è poesia, emozione appunto, al cibo si mischiano altri fattori, l’ambiente, l’accoglienza e... fate voi.

Stefano Pazzaglia

Oste in Gussago



Gentile amico (e «poeta del cibo»), la domenica un tempo era un giorno di festa, oltre che per l’appuntamento spirituale nella casa del Signore, anche per la tradizione - almeno a casa mia - del pranzo in famiglia che era per davvero... della festa! E allora questa domenica - pur di Quaresima - mi prendo volentieri la libertà di dare spazio a queste genuine considerazioni sulla cucina della tradizione. Certo, le parole per quanto ben «cucinate», non possono sostituire per dire un bel piatto di casoncelli o uno spiedo fatto come si deve. Ma hanno, le parole, il potere di riportarci ai «fondamentali» cui il compianto Vittorio Fusari ancorava il nostro gusto, sottraendolo ai tanti voli pindarici tentatori che gli ronzano intorno, per immergerlo poi in quella saporita «riduzione» in grado di legare al meglio tutti gli ingredienti, materiali e immateriali, di un buon pasto: la convivialità. (g.c.)