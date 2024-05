Contro le guerre l’esempio degli Internati

I presidenti delle sezioni dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti (Anei), riuniti ad Abano Terme, sono allarmati di fronte agli sviluppi della situazione internazionale, che coinvolgono anche il nostro Paese. Sentono quindi il dovere di esprimere il loro sgomento per la corsa agli armamenti che caratterizza la politica europea e quella mondiale. In questo momento è di grandissima attualità l’esempio dei 650.000 Internati Militari Italiani che, mettendo in gioco le loro vite (50.000 morirono nei Lager) dall’8 settembre 1943 in poi, dissero «No» alla richiesta di imbracciare le armi a fianco delle truppe fasciste e naziste. Mai prima, nella storia, un numero così grande di soldati aveva rifiutato la guerra; successe perché i nostri militari l’avevano conosciuta e avevano capito che era stata ingiusta, aggressiva e imperialista. Oggi ci sono tantissime analogie con un passato non molto lontano: anche alla fine degli anni Trenta del Novecento la corsa agli armamenti consegnò l’Europa e il mondo a un conflitto globale; il nazionalismo, il razzismo e l’espansionismo, prodotti da ideologie aberranti, diedero origine alla Seconda guerra mondiale. Credevamo che l’umanità avesse sepolto tutto questo per sempre; invece, il rischio di ripiombare nella tragedia a livello planetario viene evocato dalle scelte di regimi illiberali e autoritari che sconfessano i valori sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei trattati internazionali. In generale, se da un lato non si può negare il diritto di difendersi dalle aggressioni militari o terroristiche, dall’altro non si può accettare che la guerra sia considerata l’unica scelta possibile. Non a caso, l’articolo 11 della nostra splendida Costituzione sancisce che «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Allora, si prenda esempio dagli Imi e dal loro «No» alla barbarie nazifascista; si eviti di alimentare la spirale della corsa agli armamenti, che può avere solo un esito letale; si faccia di tutto per arrivare a una mediazione tra le parti e per raggiungere il solo obiettivo cui dovrebbe puntare l’umanità: la Pace .

Roberto Ferrari



Caro Roberto,



soltanto chi ha memoria - autentica memoria, cioè ricordo nella carne viva e non semplicemente ripetizione di una narrazione riferita o simulacro di ciò che è stato in un’epoca lontana - può evitare che si torni ad inciampare, che certi errori si ripetano senza soluzione di continuità, in una spirale infinita.



Perciò incorniciamo l’appello dell’Associazione Ex Internati, senza annoverarlo nel novero degli strilli o delle urla vane, che suonano le campane di allarme con frequenza.



Purtroppo, come ogni vicenda umana, la complessità è la regola, per cui non ritenere come un’unica opzione la guerra non basta. La pace è infatti più simile a una tela che a una corda: tenderla non basta, occorre tesserla. E intrecciare trama ed ordito spetta a noi, in prima persona, cominciando dai contesti famigliari, tra vicini di casa, sul lavoro.



Cominciare da lì crediamo sia l’unica invocazione credibile per auspicare che anche altrove e in piani più alti accada. Ma anche su questo, caro Roberto, siamo certi di un sentire comune con chi commemora gli internati e vuole a tutti costi che la storia mai si ripeta. (g. bar.)