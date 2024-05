Centri professionali Un’opportunità per... realizzarsi

Scrivo in risposta alla lettera pubblicata il 24 maggio sul vostro giornale, nella quale una madre esprimeva le sue preoccupazioni riguardo al trasferimento del figlio dai licei alla formazione professionale. Vorrei offrire una prospettiva diversa e sottolineare l’importanza e il valore dei centri di formazione professionale, che spesso sono ingiustamente considerati come scuole di «serie B». I centri di istruzione e formazione professionale svolgono un ruolo fondamentale nel sistema educativo italiano, offrendo un percorso di studi pratico e orientato al mondo del lavoro. Questi preparano i giovani con competenze specifiche, rendendoli pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro con una preparazione mirata e specialistica. È importante sfatare il mito che solo i licei garantiscano un futuro brillante. La realtà è che il successo professionale e personale dipende dalle attitudini individuali, dall’impegno e dalle scelte consapevoli che ogni giovane fa. Un ragazzo o una ragazza che escono da un centro di formazione professionale possono trovare soddisfazione tanto quanto un laureato, grazie alle competenze pratiche acquisite e alla capacità di rispondere alle esigenze concrete del mercato del lavoro. È importante inoltre sottolineare che chi frequenta un centro di formazione professionale non vede precluse le opportunità di proseguire gli studi a livelli superiori. Grazie al nuovo percorso in via sperimentale 4+2, fortemente voluto dalle istituzioni, gli studenti possono seguire un iter che li porta a conseguire una laurea o a scegliere uno dei tanti indirizzi degli Istituti Tecnici Superiori (Its). Vorrei anche evidenziare che molti imprenditori di successo sono partiti proprio da un percorso scolastico professionale, dal fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Personalmente, vivo da anni il magico mondo della formazione professionale e ho visto molti, moltissimi ragazzi uscire e realizzarsi. In conclusione, dobbiamo riconoscere e valorizzare tutte le forme di istruzione, inclusa la formazione professionale. Solo così possiamo offrire a tutti i giovani le migliori opportunità per il loro futuro, rispettando le loro inclinazioni e valorizzando i loro talenti.

Nicola Orto



Caro Nicola,



sottoscriviamo le sue parole, che non ci devono convincere per il semplice fatto che convinti lo eravamo già.



Una convinzione da «convertiti», oseremmo definirla, poiché pure noi in passato abbiamo con superficialità bollato i centri di formazione professionale delle scuole di «serie B».



Nulla di più sbagliato.



È bastato conoscerli un poco più a fondo per rendersi conto che oltre a insegnare una professione mettono al centro la persona, i ragazzi e le ragazze che li frequentano.



Non solo. Ad essere sbagliato era proprio il nostro modo di intendere il talento, la vocazione di ciascuno, non comprendendo che il mestiere che si sceglie attiene alla realizzazione personale, alla soddisfazione che se ne trae, e non tanto alla carriera o al successo inteso come prestigio o guadagno di denaro.



«Riconoscere e valorizzare tutte le forme di istruzione» è dunque la stella polare che condividiamo. Rendendo omaggio all’impegno educativo che docenti e personale dei centri professionali mettono, facendo di singole mille storie un unico, grande, momento inclusivo. (g. bar.)