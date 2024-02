Cavi sui sentieri, allarme al momento non giustificato

Sono uno dei tanti appassionati di mountain bike, che frequenta le nostre colline, per praticare questo salutare sport in mezzo alla natura. Ho appreso da gruppi di appassionati, che sui sentieri che percorrono le colline dei Campiani, sono stati tesi, trasversalmente ai sentieri, abitualmente frequentati dai ciclisti amanti delle ruote grasse, fili di ferro ad altezza uomo. Mi risulta che un ciclista abbia già subito conseguenze, fratturandosi alcune costole. Ritengo utile, che il GdB diffonda la notizia, per allertare i frequentatori. Spero che le forze dell’ordine indaghino ed intervengano, per fermare queste azioni criminali, di cui si stenta a capire la motivazione, prima che si verifichi una tragedia.

Marcello Martinelli



Gentile amico, dobbiamo rettificare le informazioni da lei raccolte. L’episodio di cui scrive, dopo le verifiche effettuate, non ci risulta accaduto: in circolazione è stata messa una foto risalente ad un episodio avvenuto tempo fa e sul quale era stata avviata un’inchiesta. Casi analoghi purtroppo si ritrovano nelle nostre cronache fin dai primi anni Duemila, in varie zone. Non abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni relative ad «attentati» di questo tipo nei confronti dei ciclisti che percorrono sentieri e mulattiere della nostra provincia. Intendiamoci, eventuali episodi di questo genere, quand’anche non avessero per fortunate coincidenze esiti drammatici, sono gravissimi e perciò, mentre da un lato oggi tranquillizziamo il mondo dei ciclisti fuoristrada, dall’altro invitiamo chi dovesse imbattersi in simili situazioni a denunciarle subito alle forze di pubblica sicurezza e ai media documentando con precisione luogo e data del «fattaccio». (g.c.)