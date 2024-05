Carenza di medici e troppo spesso di... informazioni

Mi sono trasferita a Serle quattro anni fa. Incantevole paese con persone affabili, disponibili, tantissime anziane. Purtroppo sono più di due anni che abbiamo medici provvisori per brevi periodi in quanto delle due dottoresse precedenti una è andata in pensione e l’altra è deceduta. L’ultimo medico ha cessato il giorno 1 maggio 2024. Questa situazione ha creato non pochi disagi. Stupore della popolazione il 2 maggio perché l’ambulatorio era non solo senza medico ma tutti gli avvisi al pubblico erano stati rimossi e lo stesso aveva uno aspetto desolante, non come dovrebbe avere un ambulatorio medico. Alle mie richieste di informazioni al Comune di Serle mi è stato risposto di chiedere all’Asl di Desenzano o Salò. Giustamente indignata ho ribadito che non tocca al cittadino intervenire presso l’Asl, ma tocca al Comune tramite la persona che lo rappresenta. Ho ribadito che non affiggere un avviso informativo alla popolazione è mancanza di professionalità educazione e rispetto verso la popolazione che ripeto è composta perlopiù da anziani che sono disorientati in quanto non possono fare affidamento su una persona tanto importante per loro. Per la persona anziana non avere chi fa le ricette per le medicine indispensabili, richieste di esami e doversi rivolgere al Pronto Soccorso per essere visitata in caso di quotidiane necessità è deleterio e mortificante. Sono certa che un vostro intervento al fine di amplificare la richiesta d’aiuto che sono a chiedere, sarà apprezzato.

Mirella Torresani

Serle



Cara Mirella,



lei ripone in noi molta fiducia e saremmo disonesti se non ammettessimo che spesso ciò che finisce sul Giornale trova soluzione, per l’impatto che il prestigio della testata unita al numero consistente dei lettori crea.



La carenza dei medici di base non appartiene però a quei problemi per cui basta un poco in più di attenzione o agitare un campanello d’allarme, come sveglia. Per ovviarvi infatti occorre ciò che più dalle nostre parti, in Italia, latita: programmazione e lungimiranza.



Paghiamo cara in questi anni la gestione errata dei decenni scorsi, sia a livello accademico, di formazione di nuovo personale, sia nella gestione di quello esistente, con richieste sempre maggiori per quanto riguarda la burocrazia (compilare moduli, formulari, carte), a scapito della vocazione medica.



Ecco perché, anche mettendo in campo tutte le risorse disponibili - condizione di per sé già rara - non riusciremmo ad ottenere con uno schiocco di dita quanto è stato a lungo trascurato, ignorato, persino contrastato.



Che poi si cerchi in ogni modo di metterci una pezza, trovando soluzioni creative e fantasiose, non a caso definite «all’italiana», è un’ulteriore conferma di un modo di operare che non si scopre certo ora.



Sta di fatto, nel merito della sua richiesta, che se le amministrazioni preposte si premurassero almeno di informare chiaramente i cittadini, evitando confusione e perdite di tempo, sarebbe cosa giusta e buona. Non limitando il danno, ma almeno la beffa. (g. bar.)