Bravissima Elena. Stupendo il suo corso di memoria

Tempo fa mi accorgevo che i miei neuroni erano un po’ assopiti, più per svogliatezza che per reale difficoltà. Mi sentivo confusa e attribuivo tutto all’età. Poi ho deciso di non arrendermi e ho trovato il coraggio di iscrivermi al corso della memoria dedicato all’inclusione cognitiva, proposto da Solidarietà Viva e condotto dalla bravissima insegnante Elena Ruggeri. Quell’ora e mezza trascorsa insieme ad altre persone, con impegno e allegria, è stata per me una piccola terapia. Non ho imparato la Divina Commedia a memoria, ma il corso mi ha «shakerato» i neuroni: oggi sono più attenta nel quotidiano, ricordo dove metto le chiavi o il cellulare e organizzo meglio le mie giornate. Ogni sera preparo l’elenco delle incombenze del giorno successivo e, con questo metodo, non mi sfugge più nulla. Mi piacerebbe molto che anche il prossimo anno venisse riproposta questa bella esperienza. Ringrazio di cuore Solidarietà Viva per l’iniziativa: ci aiuta a capire che non possiamo affidarci solo ai promemoria del telefono, ma che possiamo allenare la nostra memoria in modo semplice e piacevole. Sarebbe bello che questa proposta venisse nuovamente pubblicata sul Giornale di Brescia, perché le iniziative che fanno bene meritano di essere conosciute.

Angela Brigato