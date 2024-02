Attrezzare i bus per portare con sé le bici

Vi scrivo per far presente una condizione, a mio parere limitante, per quanto riguarda i trasporti pubblici. Negli ultimi tempi, mi sto mettendo in discussione sul bisogno di utilizzare il meno possibile l’auto, ove possibile. Credo che il vero cambiamento non sia nell’essere estremisti in ogni campo, dai trasporti all’agricoltura, dal consumo di cibo agli indumenti, ma cercare di fare piccoli cambiamenti in grado di modificare leggermente il nostro stile di vita e migliorare ciò che ci circonda. È chiaro che è fondamentale un aiuto da parte del pubblico, non possiamo avere aziende o strutture che remano conto. Per lavoro mi reco in città, so che il tempo da Sarezzo Valtrompia a Brescia, da Sarezzo varia dalle 35 minuti ai 50 minuti, in autobus, il tempo sfiora i 50 minuti, se non si ha fretta si può andare in bus, anche più volte a settimana, ma arrivati in città con una bici ci si muove rapidamente. Tuttavia la compagnia Arriva, ex Sia, che si dichiara aperta, nega la possibilità di portare le bici se non pieghevoli, non concedendo uno spazio laterale dove mettere le bici, cosa che molte compagnie in Italia ed all’estero concedono. Ciò annulla il tempo che una persona potrebbe scontare in più, infatti ci mette 5/10 miseri minuti in più, ma senza bici uno può metterci anche 30/40 minuti in più. I cambiamenti non si fanno con leggi mastodontiche o divieti violenti, ma a piccoli passi, e se non ci rendiamo conto di ciò non riusciremo mai a modificare la situazione.

Federico Sabatti

Sarezzo



Gentile lettore, i cambiamenti per risultare efficaci sul lungo periodo esigono sia scelte personali che scelte generali (più o meno normative). Queste ultime in realtà possono incentivare o, al contrario, scoraggiare i comportamenti individuali o familiari. Per questo servono anch’esse. È molto importante allora che il sistema del trasporto pubblico funzioni in modo da essere competitivo (per tempi) e attrattivo (per comodità) rispetto a quello privato, perlomeno in ambito urbano, dove si registrano le maggiori criticità sia ambientali che di mobilità. E tutto ciò che «lavora» in questa direzione andrebbe preso in considerazione. Dopo di che, per entrare nello specifico della proposta, attrezzare una flotta di bus per consentire - come alcuni treni - di portare con sé la bici, non è un giochetto (e forse sarebbe prioritario cominciare ad offrire viaggi con minori resse negli orari di punta). In ogni caso giudico doppiamente meritorio il fatto che chi sceglie il mezzo pubblico per recarsi al lavoro, indichi anche le possibili migliorie per far accostare più passeggeri al servizio. (g.c.)