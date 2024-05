Animali e umani Una convivenza mai semplice

Voglio ringraziare la signora Giulia e suo marito per l’intervento avvenuto il 20 maggio 2024 dopo una mia segnalazione su un grosso alveare posto su un albero nei giardini di fronte alla Coop di via Mantova in città. Dopo varie telefonate sia ai Vigili del Fuoco sia ai Carabinieri forestali mi hanno consigliato di cercare degli apicoltori che con grande maestria sono intervenuti per salvaguardare questi preziosi insetti. Sarebbe stato un disastro se non mi fossi accorto di uno strano movimento di api accompagnando il mio cane per la passeggiata pomeridiana. Subito mi sono accorto di uno strano oggetto tra i rami era veramente enorme allora mi sono documentato su chi chiamare. Per fortuna la coppia di apicoltori è intervenuta tempestivamente di questo un enorme grazie visto che queste api ci salvano la vita.

Nicola Gottardi / Sono possessore di un cane e quotidianamente mi trovo a frequentare giardini, spazi pubblici e parchi della nostra bella città: presto molta attenzione al rispetto delle regole per un corretto riguardo di tutti. In ogni luogo ove mi reco mi preoccupo di verificare i regolamenti per non creare disturbo e vivere al meglio e in tranquillità la compagnia del mio amico a quattrozampe. Tuttavia noto con una punta di sorpresa (e di rammarico) che il Regolamento di Polizia municipale viene applicato in egual misura sia nei giardini cittadini, ovvero nel tessuto urbano, dove le aree verdi sono promiscue ai centri abitati, che in alcuni parchi di tutt’altra natura: mi riferisco al Parco Agricolo di S. Polo, ai laghetti del Parco delle Cave (Canneto, Gerolotto, Bose), al Bosco di S. Anna. Per conformazione le suddette aree, immerse nelle nostre campagne, poco hanno a che fare con i giardini cittadini stile il Ducos, il Castelli, il Tarello dove sulle limitazioni imposte non c’è nulla da eccepire. Trovo restrittivo utilizzare ed applicare le stesse regole. Inoltre i possessori di cani sono persone nella maggior parte attente e coscienziose. Non sarebbe dunque il caso di prendere in mano questo regolamento ed adattarlo all’ambiente in cui ci si trova e non fare di tutta un’erba un fascio? Sarebbe opportuno almeno rivalutarlo, ridisegnarlo e correggerlo per una maggior godibilità e vivibilità di tutti. Concludo: mi auguro che le nostre Forza dell’Ordine siano chiamate ad intervenire dai solerti cittadini per questioni ben più importanti che per sanzionare una semplice deiezione di cane e che nessun cittadino possa permettersi di dire ad un altro «porta il cane nella tua zona se non sei residente qui...». In ultimo vorrei aggiungere una piccola provocazione: perché invece di attrezzare le «aree di libertà per cani» non istituiamo le «aree uomo» con buona pace di tutti? Nell’ultima affermazione si coglie l’ironia?

A&P



Carissimi,



abbiniamo le vostre lettere, pur differenti per tono e stile, in quanto accomunate da un filo conduttore: il rapporto tra l’essere umano e gli animali. Una relazione che cambia con lo scorrere del tempo, maturando diverse sensibilità.



Nel primo caso, la paura ancestrale dello sciame di insetti - una sorta di conservazione istintiva, che ci accompagna da milioni di anni - è temprata dalla consapevolezza di quanto le api siano utili per l’intero ecosistema, dunque per gli stessi esseri umani, per noi. Nel secondo caso, invece, emerge il tema della tutela da parte degli esseri umani, il senso di protezione che dà il consorzio civile, a fronte della libertà degli animali e anche dei loro padroni.



In particolare qui emerge evidente come la regola generale - tutti i cani devono stare al guinzaglio - prevalga sul caso singolo e, se dovessimo affrontare seriamente la vicenda, non dovremmo limitarci a registrarla, bensì occorrerebbe addentrarsi nelle questioni di filosofia del diritto.



L’eventualità di essere morso da un cane non quieto vale più della gioia e del senso di libertà che potrebbero provare decine, centinaia di cani e dei loro padroni. La legge dice di sì.



Conta poco che personalmente invece correremmo il rischio. Forse il rimedio sarebbe proprio diminuire sempre più le «aree uomo» e aumentare quelle di convivenza con il resto del creato. (g. bar.)