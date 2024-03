Affittiamo le case alle famiglie invece di usarle per i turisti

« Di’ una cosa di sinistra, di’ una cosa anche non di sinistra, di civiltà. Di’ qualcosa… reagisci» implorava il noto attore-regista rivolgendosi all’altrettanto famoso uomo politico impegnato in un celebre duello tv con lo storico avversario. Prendendo spunto dall’iconica scena... ho affittato casa a una famiglia di giovani con prole. Ai lettori sfugge il nesso? Glielo spiego subito, il mio nesso. Ormai, alla luce delle inalienabili regole di mercato, anche in una città come la nostra, non solo nelle capitali, affittare un appartamento (non regalare: affittare, con regolare contratto e regolare pagamento) diventa un gesto «di sinistra», ma chiamatelo anche di cristiana solidarietà o più semplicemente di umanità, o di civiltà. È certo più comodo rifugiarsi nella bambagia degli affitti brevi: un turista, uno studente (magari «spremuto» ben bene), un mese o due, e chi si è visto si è visto. È così che vogliamo far crescere questa società, col mordi e fuggi? Posso capire chi ha un solo appartamento, magari di famiglia, muri ai quali è affezionato e non ci vuol mettere altre persone. Ma chi ne ha di più e non dà la possibilità a persone «normali» - magari solo dalle prospettive incerte, o che abbisognino di un po’ di fiducia - di potersi stabilizzare, di poter programmare un futuro, di potersi creare una famiglia, o di potersi emancipare dalla propria, di famiglia, beh, si faccia un esame di coscienza, se ce l’ha. Il mio appello, che non ha nulla di utopistico, ma è solo umano, civico, più che cristiano o di sinistra, è questo: affittatele ’ste case, ristrutturatele, rendetele agibili, non tenetele vuote, lasciate che i turisti vadano in albergo o nei bed&breakfast: non verranno meno i vostri guadagni e avrete contribuito a far progredire questa società sempre più egoista, che rischia di diventare asfitti ca.

D.D.P.

Brescia



G



entile lettore, non vado in cerca né spreco aggettivi per definirla, perché qualcosa - assai di più di qualcosa - ci dice questa scelta così ponderata di «rischiare» l’affitto ad una coppia giovane con prole. Proprio in questi giorni ho letto che in un futuro prossimo, con la denatalità in atto, ci saranno meno giovani che erediteranno case e più case da ereditare.



In questa prospettiva mi auguro che la scelta di non lasciar vuote le case ereditate oggi e quelle ereditate domani, per dare un tetto a chi lo cerca, faccia a suo modo scuola. E che quindi l’appello che la lettera lancia, sia raccolto da altri. Molti altri. E poco importa se per spirito di sinistra o cristiano, umano oppure civico o di tutt’altro...(g.c.)