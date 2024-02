Zuppi, 'senza dialogo si costruiscono i muri non i ponti'

SASSARI, 19 FEB - "Quando non ci esercitiamo nell'arte del dialogo e dell'incontro, che è l'arte della vita, prevale lo scontro e diventa più facile costruire muri, non ponti". È il monito lanciato dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, nel corso della lectio magistralis tenuta oggi a Sassari, in occasione dell'inaugurazione del 462/o anno accademico dell'Università. Zuppi ha rilanciato il messaggio su cui fonda l'enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco, rimarcandone l'attualità e l'urgenza.