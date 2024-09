Zuppi, misure per le famiglie vanno nella giusta direzione

ROMA, 12 SET - "La direzione è quella da noi auspicata ed è giusta, incoraggia a non avere paura di avere a casa tanti figli. Se c'è un'attenzione al riguardo è chiaro che va nella direzione che noi auspichiamo". Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, parlando, a margine di una iniziativa dell'Università Cattolica, delle misure allo studio del governo per le famiglie con figli. "Se il ministro Giorgetti va avanti" con queste misure "benissimo, è una sicurezza in più" per le famiglie e per combattere la denatalità.