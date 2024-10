Zucca da 1.121 kg vince concorso mondiale in California

NEW YORK, 15 OTT - Una zucca gigante da 1.121 kg ha vinto la 51ma edizione del 'World Championship Pumpkin Weigh-Off' che si è svolto a Half Moon Bay, a sud di San Francisco, in California. Il frutto, proveniente dal Minnesota, è stato coltivato a partire da aprile da Travis Gienger, che l'ha trasportato in California guidando per 35 ore. La zucca, soprannominata Rudy, è stata messa sulla bilancia sulle note della colonna sonora del film 'Rocky'. Gienger è risultato vincitore per la seconda volta. Lo stesso coltivatore l'anno scorso aveva anche battuto il record mondiale partecipando con una zucca da 1.247 kg. Secondo quanto riferiscono i media americani citando Gienger, il segreto per coltivare zucche di tali proporzioni sta in un terreno sano e nella sua qualità biologica. Come premio Gienger si è portato a casa 9 dollari a libbra per un totale di circa 10 mila dollari. La zucca gigante non finirà su nessuna tavola, nei prossimi giorni sarà invece trasformata in una scultura di Halloween.