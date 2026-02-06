Ziello e Sasso lasciano la Lega e passano con Vannacci

ROMA, 06 FEB - I deputati della Lega Edoardo Ziello e Rossano Sasso hanno comunicato ufficialmente alla presidenza della Camera e al gruppo della Lega che lasciano il gruppo della Lega per aderire al gruppo misto. Poi sui social hanno annunciato il passaggio con l'ex generale Roberto Vannacci (Futuro Nazionale). "Interpreto la politica come azione e servizio da garantire in una cornice di coerenza e verità. Binomio che non vedo più presente nella Lega Salvini Premier", ha scritto su fb Ziello. "Esco dalla Lega e scelgo di seguire il Generale Roberto Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista", ha spiegato anche Sasso. Entrambi i deputai nei giorni scorsi avevano presentato un emendamento contro l'invio di armi all'Ucraina e a metà gennaio, sempre su Kiev, avevano deciso di non votare la risoluzione di maggioranza, già sposando di fatto la posizione di Vannacci.