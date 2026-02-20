Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, 'siamo pronti a compromessi ma non a scapito nostra sovranità'

AA

ROMA, 20 FEB - "Siamo pronti a dei veri compromessi. Ma non a dei compromessi a scapito della nostra indipendenza e sovranità. Siamo pronti a discutere di compromessi con gli Stati Uniti. Ma non a ricevere ripetutamente ultimatum dai russi. Loro sono gli aggressori. Tutti lo hanno riconosciuto". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram ribadisce le sue condizioni per la pace. "Per questo motivo - afferma Zelensky - il nostro compromesso è già quello di discutere di compromessi con l'aggressore. 'Restiamo dove siamo' è un grande compromesso. Hanno occupato quasi il 20% del nostro territorio. E siamo pronti a discutere di pace ora sulla base del principio "restiamo dove siamo". Questo è un grande compromesso".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario