Zelensky, presenteremo agli Usa i documenti aggiornati dopo i colloqui in Europa

ROMA, 09 DIC - "Oggi abbiamo già discusso con il nostro team negoziale i risultati del lavoro svolto ieri a Londra, condotto a livello dei Consiglieri per la Sicurezza Nazionale dei nostri partner europei. Questo è stato concordato ieri a livello di leader. Stiamo lavorando molto attivamente su tutte le componenti dei potenziali passi verso la fine della guerra. Le componenti ucraina ed europea sono ora più sviluppate e siamo pronti a presentarle ai nostri partner negli Stati Uniti. Insieme alla parte americana, ci aspettiamo di rendere rapidamente i potenziali passi i più fattibili possibile". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Siamo impegnati per una vera pace e rimaniamo in costante contatto con gli Stati Uniti. E, come giustamente sottolineano i nostri partner nei team negoziali, tutto dipende dalla disponibilità della Russia ad adottare misure efficaci per fermare lo spargimento di sangue e impedire che la guerra si riaccenda. Nel prossimo futuro, saremo pronti a inviare i documenti perfezionati agli Stati Uniti", ha sottolineato.