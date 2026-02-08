Zelensky, 'notte di massicci raid russi con 400 droni e 40 missili'

Giornale di Brescia
ROMA, 08 FEB - "Ieri notte la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco contro l'Ucraina: oltre 400 droni e quasi 40 missili di vario tipo. La produzione di queste armi sarebbe impossibile senza componenti critici stranieri, che i russi continuano a ricevere aggirando le sanzioni". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, annunciando un pacchetto di sanzioni che include le società che fanno da tramite per la fornitura di componenti per la produzione di missili e droni russi. "Sono state introdotte sanzioni anche contro le strutture che forniscono il mercato russo delle criptovalute e il mining. Alcune di queste decisioni saranno incluse nel ventesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, che è già nella fase finale", ha poi aggiunto.

