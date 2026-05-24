KIEV, 24 MAG - La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, contro l'Ucraina durante massicci e mortali bombardamenti notturni, ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui (il presidente russo Vladimir Putin) ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Tserkva. Sono veramente folli", ha sottolineato Zelensky in un messaggio su Telegram.
Zelensky, Mosca ha lanciato un missile Oreshnik
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