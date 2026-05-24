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Zelensky, Mosca ha lanciato un missile Oreshnik

KIEV, 24 MAG - La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, contro l'Ucraina durante massicci e mortali bombardamenti notturni, ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui (il presidente russo Vladimir Putin) ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Tserkva. Sono veramente folli", ha sottolineato Zelensky in un messaggio su Telegram.

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