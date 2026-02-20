Zelensky, 'l'Ucraina non sta perdendo la guerra'

KIEV, 20 FEB - "L'esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista esclusiva all'Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa. "Non si può dire che stiamo perdendo la guerra. Onestamente, non la stiamo perdendo di certo, sicuramente. La domanda è se vinceremo, ma è una domanda molto costosa", ha detto Zelensky, precisando che il "livello di intelligence che l'Ucraina riceve dagli Usa non è diminuito" e anche di "voler posizionare le truppe straniere destinate a essere schierate in Ucraina in caso di cessate il fuoco al nostro fianco in prima linea". Il leader ucraino ha aggiunto che Kiev ha recuperato 300 chilometri quadrati di terreno alle truppe russe in una controffensiva in corso nel sud del Paese. "Oggi posso congratularmi prima di tutto con il nostro esercito — con tutte le forze di difesa", ha affermato, aggiungendo che l'operazione fa parte di "piani più ampi" di Kiev.