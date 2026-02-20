Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, 'l'Ucraina non sta perdendo la guerra'

AA

KIEV, 20 FEB - "L'esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista esclusiva all'Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa. "Non si può dire che stiamo perdendo la guerra. Onestamente, non la stiamo perdendo di certo, sicuramente. La domanda è se vinceremo, ma è una domanda molto costosa", ha detto Zelensky, precisando che il "livello di intelligence che l'Ucraina riceve dagli Usa non è diminuito" e anche di "voler posizionare le truppe straniere destinate a essere schierate in Ucraina in caso di cessate il fuoco al nostro fianco in prima linea". Il leader ucraino ha aggiunto che Kiev ha recuperato 300 chilometri quadrati di terreno alle truppe russe in una controffensiva in corso nel sud del Paese. "Oggi posso congratularmi prima di tutto con il nostro esercito — con tutte le forze di difesa", ha affermato, aggiungendo che l'operazione fa parte di "piani più ampi" di Kiev.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
KIEV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario