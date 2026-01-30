Giornale di Brescia
Zelensky, le dure richieste a Kiev sui territori non sono un compromesso

ROMA, 30 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di essere disposto a scendere a compromessi nell'ambito dei colloqui di pace per porre fine alla guerra, ma ha anche affermato che la Russia dovrebbe essere costretta a scendere a compromessi. Un simile compromesso non è stato raggiunto sulla questione territoriale, in particolare sulla regione ucraina di Donetsk, ha affermato Zelensky. "Riteniamo che le dure richieste imposte all'Ucraina non siano chiaramente un compromesso. Si tratta di un cambiamento dell'integrità territoriale dell'Ucraina". Zelensky ha affermato che la "soluzione meno problematica" è che l'Ucraina e le truppe russe "restino dove sono".

