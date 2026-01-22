Zelensky, domani trilaterale Ucraina-Russia-Usa

ROMA, 22 GEN - Volodymyr Zelensky afferma che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina avrà luogo domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti. "Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza. Sì. A volte riceviamo delle sorprese da parte americana", ha detto rispondendo ad una domanda a Davos, come riporta Sky News. L'incontro di oggi con Donald Trump è stato "positivo". "I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi pronti, e questo è davvero importante. L'Ucraina sta lavorando con assoluta onestà", ha detto Zelensky aggiungendo che "la Russia deve essere pronta a porre fine a questa guerra".