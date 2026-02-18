Zelensky, 'colloqui difficili, Mosca cerca di trascinare i negoziati'

ROMA, 18 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di cercare di trascinare i negoziati. "Ieri - ha scritto su Telegram - ci sono stati degli incontri davvero difficili e possiamo affermare che la Russia sta cercando di trascinare i negoziati, che potrebbero già essere giunti alla fase finale". Zelensky ha riferito che durante un incontro con il team di negoziatori ucraini ha "assegnato un compito chiaro alla delegazione ucraina: fare tutto il possibile per garantire che i negoziati siano ancora efficaci e aumentare le possibilità di soluzioni pacifiche".