Zelensky chiede dimissioni ministri per scandalo corruzione

ROMA, 12 NOV - "Credo che il ministro della Giustizia e il ministro dell'Energia non possano rimanere al loro posto. È soprattutto una questione di fiducia. Se ci sono accuse, bisogna rispondere. La decisione di rimuoverli dall'incarico è immediata, la più rapida. Ho chiesto alla premier di far presentare le dimissioni a questi ministri". Così Zelensky su Telegram. "È estremamente difficile per tutti in Ucraina in questo momento. Stiamo attraversando blackout, raid russi, perdite. È assolutamente anomalo che ci siano ancora intrighi nel settore energetico. Firmerò un decreto sull'applicazione di sanzioni contro due persone che compaiono nel caso".

