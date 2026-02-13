Zelensky a Monaco, 'serve più efficacia nella sicurezza europea'

MONACO DI BAVIERA, 13 FEB - "Oggi a Monaco di Baviera, in Germania. Una giornata importante, che porterà a nuovi passi avanti verso la nostra sicurezza condivisa: quella dell'Ucraina e dell'Europa. In agenda la prima iniziativa congiunta di produzione di droni ucraino-tedesca, nonché incontri bilaterali e multilaterali con i partner". Lo annuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo bisogno di una maggiore produzione congiunta, di una maggiore resilienza, di un maggiore coordinamento ed efficacia della nostra architettura di sicurezza condivisa in Europa. La cosa più importante che possiamo realizzare insieme è porre fine alla guerra con una pace dignitosa e creare garanzie di sicurezza affidabili per l'Ucraina e per tutta l'Europa, in modo che nessuno in Europa abbia paura di rimanere senza protezione", ha sottolineato.