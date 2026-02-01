Giornale di Brescia
Zelensky, a gennaio 12mila bombe, droni e missili russi contro l'Ucraina

ROMA, 01 FEB - "In molte regioni dell'Ucraina sono in corso lavori di riparazione per ripristinare le infrastrutture critiche. Solo a gennaio, la Russia ha lanciato contro di noi più di 6.000 droni d'attacco, circa 5.500 bombe aeree guidate e 158 missili di vario tipo. Praticamente tutti gli attacchi hanno preso di mira il settore energetico, le ferrovie e le nostre infrastrutture: tutto ciò che sostiene la vita normale". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Gli attacchi continuano. Nell'ultima settimana, la Russia ha utilizzato più di 980 droni d'attacco, quasi 1.100 bombe aeree guidate e due missili contro l'Ucraina. Stiamo registrando tentativi russi di distruggere la logistica e la connettività tra città e comunità. È proprio per questo che persiste la necessità di proteggere il cielo. Missili per Patriot, Nasams, F-16 e altre piattaforme sono necessari ogni singolo giorno", ha sottolineato.

