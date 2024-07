Zaffini, sulle liste d'attesa testo pronto, chiudiamo stanotte

ROMA, 16 LUG - "Il testo è pronto ed entro stanotte potrebbe benissimo essere votato dalla Commissione per andare poi domani in Aula, auspico senza fiducia. Anche se questo dipenderà dall'opposizione. Dipende da quanti emendamenti presenteranno". Lo ha detto il presidente della Commissione Affari sociali del Senato Francesco Zaffini (FDI) parlando del decreto per le liste d'attesa. La Commissione, che era stata convocata per le 11, è stata riconvocata per le 13 in attesa dei pareri del Mef alle modifiche apportate nuovamente al testo. "Una volta ottenuti i pareri potremmo lavorare tutto il pomeriggio e la sera per chiudere il testo", spiega Zaffini