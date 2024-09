X crea profilo per pubblicare le 'decisioni illegali' di Moraes

BRASILIA, 01 SET - X ha creato un profilo per pubblicare quelle che definisce le "decisioni illegali" del giudice della Corte suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes, il giudice che ha sospeso il social network in Brasile, imponendo una multa giornaliera pari a 8.027 euro a chiunque nel paese la usi usando un VPN. "Oggi cominciamo a far luce sugli abusi della legge brasiliana commessi da Alexandre de Moraes. Siamo stati costretti a pubblicare questi ordini perché non c'è trasparenza da parte del tribunale e le persone che vengono censurate non possono ricorrere in appello. I nostri stessi appelli sono stati ignorati e ora al popolo brasiliano viene negato l'accesso a X. La giustizia segreta non è affatto giustizia. Oggi diciamo che questo deve cambiare", si legge nel profilo AlexandreFiles. Sul suo account di X, di cui è proprietario, Elon Musk aveva detto ieri che avrebbe iniziato a rendere pubbliche oggi le decisioni, "illegali" a suo dire, di de Moraes. Il primo post sul nuovo profilo mostra lo screenshot di una decisione di de Moraes, datata 8 agosto 2024, che ordina a X la rimozione di sette profili sul social network, tra cui quelli di un senatore, Marcos do Val, del partito Podemos, di centro-destra. "X deve bloccare, entro due ore e in segreto, i seguenti account (incluso quello di un senatore brasiliano in carica) nella loro interezza, senza alcun riferimento a un singolo post illegale di nessuno degli account", si legge nello screenshot pubblicato sul profilo "AlexandreFiles"