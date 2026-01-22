Wsj, Usa puntano a un cambio di regime a Cuba entro la fine dell'anno

NEW YORK, 22 GEN - L'amministrazione Trump sta cercando persone all'interno del governo cubano che possano contribuire a raggiungere un accordo per estromettere il regime comunista entro la fine dell'anno. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione ritiene che l'economia cubana sia sull'orlo del collasso e che il governo locale sia molto fragile dopo la perdita di Nicolas Maduro. I funzionari americani non hanno un piano concreto per mettere fine al governo cubano ma ritengono che la cattura di Maduro e le concessioni ottenute dai suoi alleati siano un monito per Cuba.