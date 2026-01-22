Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Wsj, Usa puntano a un cambio di regime a Cuba entro la fine dell'anno

AA

NEW YORK, 22 GEN - L'amministrazione Trump sta cercando persone all'interno del governo cubano che possano contribuire a raggiungere un accordo per estromettere il regime comunista entro la fine dell'anno. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione ritiene che l'economia cubana sia sull'orlo del collasso e che il governo locale sia molto fragile dopo la perdita di Nicolas Maduro. I funzionari americani non hanno un piano concreto per mettere fine al governo cubano ma ritengono che la cattura di Maduro e le concessioni ottenute dai suoi alleati siano un monito per Cuba.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario