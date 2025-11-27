Wsj, piano segreto della Germania per la guerra con Mosca

Giornale di Brescia
ROMA, 27 NOV - Nel 2022 alti ufficiali tedeschi a Berlino hanno messo a punto un piano segreto per una guerra con la Russia. Ora stanno per attuarlo. Il piano, di cui è venuto a conoscenza il Wall Street Journal - l'Operation Plan Germany - è un monumentale documento classificato di 1.200 pagine e al suo interno si descrive in dettaglio come fino a 800.000 soldati tedeschi, statunitensi e di altre forze Nato, sarebbero stati trasportati verso est, verso la linea del fronte. Descrive i porti, i fiumi, le ferrovie e le strade che avrebbero percorso, e come sarebbero stati riforniti e protetti durante il tragitto.

