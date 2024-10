Wmo, la Co2 in atmosfera a 420 parti per milione nel 2023

ROMA, 28 OTT - La concentrazione di Co2 nell'atmosfera è arrivata nel 2023 al livello record di 420 parti per milione (ppm), il 151% dei livelli pre-industriali. Lo rende noto l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Le cause di questo innalzamento della Co2 secondo la Wmo sono i vasti incendi di vegetazione, una possibile riduzione dell'assorbimento da parte dele foreste ed elevate emissioni umane. Nel 2022 la Co2 era a 417,9 ppm, nel 2021 a 415,7 ppm. Nel 1750 era a 280 ppm. Negli ultimi 20 anni l'anidride carbonica in atmosfera è aumentata delll'11,4%.