Weekend di sole e temperature estive su tutta l'Italia

ROMA, 12 APR - Un weekend di sole e temperature estive. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "La presenza dell'anticiclone subtropicale - afferma - garantirà tre giornate piene di sole con il cielo che sarà prevalentemente sereno e più raramente poco nuvoloso". I valori massimi saliranno velocemente sopra la media del periodo di 7-8°C. Già dalla giornata odierna si inizierà a sentire un clima più caldo con 23-25°C diffusi su molte zone del territorio. Nel weekend le temperature massime raggiungeranno valori praticamente estivi. "Sono previsti 27-29°C a Bologna, Firenze, Milano, Padova - continua - e massime ancora più elevate vallate dell'Alto Adige, in Puglia e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia e Umbria". Da martedì 16 tutto cambia. E' infatti in arrivo un nucleo di aria fredda dalla Scandinavia che entrerà in Italia dalla Porta della Bora. Il tempo sarà destinato a peggiorare con temporali e grandinate al Nordest, mentre un'altra instabilità farà piovere su Sicilia e Calabria. L'irruzione della Bora formerà un vortice ciclonico sul medio Adriatico e così da mercoledì 17 il tempo peggiorerà via via più diffusamente al Centro-Sud dove potrebbero verificarsi dei nubifragi lungo le coste tirreniche Nel dettaglio - Venerdì 12. Al nord: sole e clima molto mite. Al centro: tutto sole e clima mite. Al sud: bel tempo prevalente. - Sabato 13. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: poche nubi, clima a tratti estivo. Al sud: soleggiato e caldo. - Domenica 14. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: bel tempo e clima caldo. Al sud: tutto sole e caldo. - Tendenza: da martedì peggiora con temporali forti sul Triveneto.