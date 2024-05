ROMA, 17 MAG - Weekend con più sole ma il tempo resta molto instabile. E' la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che sottolinea già da oggi un deciso miglioramento anche al nord, mentre prosegue il caldo estivo al sud. "Nelle prossime ore - afferma - avremo ancora un'accesa instabilità solo sul nordest, specie su Alpi e Prealpi, con locali temporali. Dal pomeriggio aumenterà la probabilità di qualche fenomeno anche sulle pianure del Friuli Venezia Giulia e dell'Alto Veneto. Al centrosud splenderà il sole, salvo nubi sparse in Sicilia, con temperature oltre la media del periodo: a Siracusa avremo 36°C, saliremo fino a 32°C anche a Matera, 31°C a Foggia e Lecce, con 30°C diffusi su quasi tutto il meridione. Al centro raggiungeremo nuovamente i 26-27°C anche sulla Capitale". Il weekend inizierà con un sabato in prevalenza soleggiato: sono previsti solo addensamenti sul meridione, localmente anche sul Lazio, con qualche pioggia in Sicilia. Domenica 19 maggio vedrà un generale aumento della nuvolosità con piogge diffuse su tutto il centro e parte del meridione. I fenomeni più intensi sono attesi su Lazio, Umbria, Toscana, Marche e Romagna. Meteo capriccioso - conclude Sanò - anche all'inizio della prossima settimana: lunedì e martedì sono previste piogge sparse su gran parte dello Stivale. Nel dettaglio: - Venerdì 17. Al nord: miglioramento salvo rovesci su Alpi e pianura adiacenti. Al centro: bel tempo prevalente, caldo. Al sud: soleggiato e caldo. - Sabato 18. Al nord: temporali in arrivo sul Piemonte, sole altrove. Al centro: soleggiato salvo nubi sul Lazio. Al sud: soleggiato salvo piogge irregolari dalla Sicilia verso la Campania, più rare altrove. - Domenica 19. Al nord: nubi in aumento. Al centro: perturbazione con piogge diffuse. Al sud: piogge irregolari, locali temporali.