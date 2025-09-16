Wafa, 38 morti in raid sulla Striscia, di cui 14 a Gaza City
epa12380537 Smoke rises as a result of an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
ROMA, 16 SET - Fonti mediche palestinesi hanno annunciato che 38 palestinesi sono stati uccisi dagli spari e dai bombardamenti delle forze israeliane in varie zone della Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, precisando che tra questi almeno 14 sono stati uccisi a Gaza City dove l'esercito israeliano ha preso di mira un'area residenziale nel nordovest della città.
