Vuole prenotare esami ma è tardi, rissa in studio medico

GENOVA, 24 SET - Prima l'insistenza, poi le urla, infine gli schiaffoni. Il parapiglia, in cui è rimasta coinvolta anche una neonata di pochi mesi, è scoppiato in uno studio medico di Bolzaneto a Genova. Sul posto è intervenuta la polizia e una ambulanza per soccorrere la piccola che non ha riportato traumi. Secondo quanto ricostruito, ieri pomeriggio nello studio si è presentato un uomo che voleva prenotare degli esami del sangue per la moglie. La segretaria ha spiegato che non era più possibile farlo perché fuori orario. E' nata una discussione, poi degenerata. Alcune persone presenti nella sala d'aspetto hanno detto che la segretaria avrebbe a un certo punto dato uno schiaffo alla donna, sfiorando anche la piccola che aveva in braccio. Il padre avrebbe reagito colpendo a sua volta la donna. Sentendo le urla, è uscito dall'ufficio anche il medico che ha bloccato l'uomo. Nessuno è rimasto ferito ma la neonata è stata portata all'ospedale Gaslini, in codice verde. Gli agenti non hanno denunciato nessuno perché occorre la denuncia delle parti.