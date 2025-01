Vucic, la Serbia Paese ideale per l'incontro Trump-Putin

BELGRADO, 12 GEN - La Serbia è interessata a ospitare un eventuale incontro tra i presidenti russo e americano Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha detto il presidente Aleksandar Vucic. In una intervista in serata all'emittente privata Pink, Vucic ha osservato che la Serbia non è solo formalmente al di fuori dei blocchi, come lo sono alcuni Paesi che si offrono ugualmente per ospitare un tale incontro al vertice, ma lo è anche nella sostanza non facendo parte nè della Nato nè dell'organizzazione di difesa collettiva fra i Paesi dell'ex blocco sovietico. La Serbia, ha sottolineato, è un paese realmente indipendente e del tutto in grado di garantire la totale sicurezza dei due presidenti. "Al tempo stesso la Serbia è il Paese in cui Trump ha registrato il sostegno maggiore nell'intera Europa. E dall'altro lato la Serbia è il paese in cui Putin è ancora molto, molto popolare. pertanto penso che il nostro Paese sia il luogo ideale, che andrebbe bene sia all'uno che all'altro".