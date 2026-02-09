Giornale di Brescia
Italia e Estero

Von der Leyen, 'sulla competitività fare anche a meno dell'unanimità'

BRUXELLES, 09 FEB - "Il nostro obiettivo dovrebbe sempre essere quello di raggiungere un accordo tra tutti i 27 Stati membri. Tuttavia, qualora la mancanza di progressi o di ambizione rischi di compromettere la competitività o la capacità di azione dell'Europa, non dovremmo esitare a ricorrere alle possibilità previste dai trattati in materia di cooperazione rafforzata". Lo afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nella lettera ai leader in vista del Consiglio informale. "Collegare il nostro programma di competitività con la nostra spinta verso l'indipendenza deve essere la nostra missione guida", aggiunge.

