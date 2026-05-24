Von der Leyen, 'bene i progressi tra Usa e Iran, riaprire Hormuz'

BRUXELLES, 24 MAG - "Accolgo con favore i progressi compiuti verso un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Abbiamo bisogno di un accordo che allenti realmente la tensione del conflitto, riapra lo Stretto di Hormuz e garantisca la piena libertà di navigazione senza ostacoli. L'Europa continuerà a collaborare con i partner internazionali per cogliere questa occasione e giungere a una soluzione diplomatica duratura. E per contenere le ripercussioni di questo conflitto, in particolare sulle catene di approvvigionamento e sui prezzi dell'energia". Lo afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen su X.