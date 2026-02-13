Von der Leyen, 'alleanza con Usa importante, Ue forte significa Nato forte'

Giornale di Brescia
BERLINO, 13 FEB - "L'alleanza transatlantica è molto importante anche per me. Abbiamo sentito da anni che l'Europa deve fare di più e questo è vero", "un'Europa forte significa anche una Nato forte". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Monaco, parlando al Forum transatlantico della Csu, prima dell'inizio della Conferenza di sicurezza, sottolineando che l'Europa "deve potersi difendere. "Nell'ultimo anno abbiamo fatto di più che negli ultimi dieci", ha aggiunto, al fianco del governatore bavarese Markus Soeder e del segretario generale della Nato Mark Rutte.

