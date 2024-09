Vittorio Feltri, 'ciclisti? Non sono contento quando muoiono'

MILANO, 27 SET - "In questi giorni c'è stata la polemica sui ciclisti, perché io detesto le piste ciclabili, perché hanno strozzato il traffico di Milano. Pertanto, quando un ciclista viene travolto e ucciso, non è che sono contento come mi hanno attribuito. Spero solo che il Comune, davanti a queste tragedie, si decida a togliere le piste ciclabili che hanno portato solo seri guai alla circolazione". Così Vittorio Feltri oggi a 'Spin Doctor', la trasmissione condotta da Luigi Crespi e Fabio Carosi sull'emittente radiofonica Giornale Radio.