Viterbo, muore in casa ma nessuno se ne accorge per due mesi

ROMA, 08 APR - Nessuno si era accorto della sua scomparsa, fino ad oggi pomeriggio quando gli agenti della polizia di stato entrando nel suo appartamento hanno trovato il suo cadavere in avanzato stato di decomposizione, riverso a terra in camera da letto. Si tratta di un 70enne, che viveva da solo nel centro storico di Viterbo. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'uomo sia deceduto per cause naturali oltre due mesi fa. Sul posto, oltre agli agenti della polizia di stato, anche gli specialisti della squadra scientifica della questura di Viterbo.