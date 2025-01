Visibila, per gup celando perdite si è aggravata situazione

MILANO, 20 GEN - "Celando le ingenti effettive perdite, ed evitando le necessarie ricapitalizzazioni, nonché riuscendo a mantenere la quotazione di Visibilia Editore spa e i rapporti bancari e finanziari in essere" non sarebbe stato "conseguito un profitto di rilevante entità" bensì si sarebbe aggravata la "condizione economica" tanto da rendere necessarie "periodiche ricapitalizzazioni". E' scritto nella sentenza di patteggiamento di Visibila Editore e Visibilia Editrice accolta venerdì dal gup di Milano Anna Magelli nel procedimento che ha visto il rinvio a giudizio per falso in bilancio della ministra Daniela Santanchè e di altri 16 imputati.