Violenze all'ex compagna, un uomo arrestato nel Torinese

TORINO, 09 FEB - Un uomo di 31 anni, residente a Lanzo, nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Lo scorso 31 gennaio aveva malmenato e minacciato con un coltello la donna: si era introdotto in orario notturno nella sua abitazione, sorprendendola nel sonno. Il giorno successivo l'aveva raggiunta e insultata in un bar della vicina Ciriè. Episodi che hanno fatto scattare la misura cautelare nei confronti del 31enne.

TORINO

