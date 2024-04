Violenza sessuale, chiesti 3 anni e 6 mesi per Lucarelli jr

MILANO, 12 APR - Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto oggi cinque condanne a 3 anni e 6 mesi per i calciatori 23enni del Livorno Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e per tre loro amici accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana di 22 anni. I 5 sono a processo con rito abbreviato. Gli abusi, secondo l'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile, sono avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 a Milano. Apolloni e Lucarelli jr erano stati arrestati, e messi ai domiciliari, a gennaio 2023, e poi, a giugno dello stesso anno, sono tornati in libertà.