Violentò una barista a Reggio Emilia, arrestato un 22enne

Un agente della squadra mobile della questura di Bolzano, 9 ottobre 2024. ANSA/ QUESTURA BOLZANO ANSA/ UFFICIO STAMPA MINISTERO DEL TURISMO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK