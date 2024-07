Violentata al ritorno da una sagra nel mantovano, un arresto

MILANO, 21 LUG - Stava rientrando a casa in bicicletta, dopo una serata trascorsa alla festa d'estate di Campitello di Marcaria (Mantova) quando è stata seguita e bloccata lungo una strada provinciale da un giovane che, con la forza, l'ha trascinata in una zona appartata, afferrata per il collo ed immobilizzata a terra, constringednola a subire atti sessuali. E' accaduto alcuni gorni fa ma la notizia è stata diffusa solo oggi. I carabinieri della Stazione di Marcaria hanno arrestato in flagranza un 24enne pakistano per violenza sessuale. I militari, intorno alle 2 erano stati avvertiti da due guardie giurate che avevano prestato soccorso alla donna la quale aveva loro raccontato l'accaduto. Solo il passaggio casuale dei vigilantes aveva permesso alla vittima di divincolarsi e riuscire ad allontanarsi. I carabinieri avevano subito rintracciato l'uomo, residente in provincia di Ferrara, il quale dopo aver cercato di fuggire nei campi, era stato trovato nascosto dietro una siepe di un'abitazione. La donna è stata medicata all'ospedale di Mantova, dove le sono state riscontrare lesioni compatibili con la violenza. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per l'aggressore