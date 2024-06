Violenta studentessa a Roma,nel 2015 abusò di tassista

ROMA, 06 GIU - Ha abusato di una studentessa facendola salire, con una scusa, in auto e nel 2015 aveva già violentato una tassista. L'arrestato è un uomo di 39 anni preso nei giorni scorsi a Roma a circa 30 giorni dalla seconda violenza. L'uomo, che si chiama Simone Borgese, era già stato fermato nel 2015 per violenza e rapina a una tassista e per questi reati aveva scontato 7 anni di carcere a Rieti.