Viola divieto di avvicinamento per stalking all'ex, arrestata

BOLOGNA, 25 DIC - Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex fidanzato, misura disposta per stalking, ha poi inveito e si è scagliata contro gli agenti di Polizia intervenuti, e ha insultato gli operatori sanitari del pronto soccorso dove era stata portata perché in stato di forte agitazione. La protagonista, una ragazza di 25 anni, è stata arrestata nel pomeriggio della vigilia di Natale dalla Polizia a Rimini. È accusata di aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla persona offesa, il suo ex. La segnalazione alla centrale operativa della Polizia è arrivata ieri pomeriggio intorno alle 16 proprio dall'uomo che comunicava la presenza della ragazza, che aveva già denunciato per stalking, fuori dal negozio in cui lavorava. La ragazza, che provava a nascondersi, identificata dagli agenti, è apparsa in un primo momento tranquilla ma poi, risultata destinataria dei provvedimenti cautelari, è stata accompagnata in Questura dove ha cominciato a inveire contro i poliziotti. Per lo stato di agitazione gli agenti hanno chiesto il supporto del 118 e la 25enne è stata portata in pronto soccorso, dove - non collaborativa - ha insultato il personale sanitario. Immobilizzata e sottoposta a visita psichiatrica, con terapia farmacologica, risalendo sulla vettura della Polizia per tornare in Questura ha rotto a calci il finestrino della volante. La 25enne è stata arrestata anche per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sarà sottoposta a direttissimo domani, 26 dicembre.