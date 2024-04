Vigili trovano e soccorrono 55enne a Roma, morta in ospedale

ROMA, 13 APR - Nella serata di ieri, alcune pattuglie dell'unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute poco dopo le 22 in Viale del Muro Torto, dove una persona era riversa in terra, sul marciapiede. La donna, un'italiana di 55 anni, è stata trovata e soccorsa dagli agenti sotto il ponte, dal quale si ipotizza possa essersi gettata, che attraversa Viale del Muro Torto e collega i due lati di Villa Borghese, all'altezza di Piazzale dei Martiri. Trasportata all'Ospedale San Giovanni, la donna è poi deceduta nelle ore successive. Dai primi accertamenti effettuati dai caschi bianchi, è emerso che i familiari della 55enne ne avevano denunciato la scomparsa una settimana fa. Acquisite le immagini di video sorveglianza da parte del personale della Polizia Locale, che sta procedendo con le ulteriori indagini del caso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.